متظاهرو واسط يحملون قائد شرطتها مسؤولية اعمال العنف

2020/01/12 | 15:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/حمل المحتجون في محافظة واسط ، قيادة الشرطة مسؤولية تدهور الاوضاع الامنية بالمحافظة على خلفية قرار قائدها علي المياحي ،بإنزال قوات الشغب في المحافظة ماادى الى حدوث اصطدامات بين المحتجين والشغب ،ورغم ذلك قام المتظاهرين بحمل المصابين من الاجهزة الامنية لاسعافهم.

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