من الذي احرقها ؟.. متظاهرو واسط ينددون بحرق بوابة الجامعة ويطالبون بكشف الجناة عبر كاميرات المراقبة

2020/01/12 | 15:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط ندد متظاهرو محافظة واسط باقدام مجموعة "لاتمت للمتظاهرين بصلة "على احراق بوابة جامعة المدينة داعين الاجهزة الامنية الى كشف الجناة عبر اللجوء الى كاميرات المراقبة ومحاسبتهم على ما اقترفوه .واضاف عدد من المتظاهرين لمراسل "كلكامش برس" ان "احراق بوابة الجامعة مدبر ولايمكن ان نقوم باحراق صرحنا العلمي ".واضافوا " تظاهرنا سلميا لكن القوات الامنية لجات الى العنف وسعت الى استفزازنا وتمسكنا بسلميتنا".باستثناء "عدد من الغاضبين قاموا بالقاء الحجارة على قوات الشغب".اخرون اتهموا الاحزاب بتدبير حرق بوابة الجامعة واكدوا ان "هذه الافعال معروفة التوجه والجهات التي تنفذها..لايمكن ان نحرق صرحنا العلمي هذه جامعتنا ولها الفضل بتخريج اساتذة وكفاءات واسطية ونطالب باللجوء الى كاميرات المراقبة واعتقال المنفذين ومحاسبتهم وفق القانون".

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