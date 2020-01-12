حكومة الإقليم تحدد شرطين يجب ان يتوفرا برئيس الوزراء القادم

2020/01/12 | 15:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم، جوتيار عادل، الأحد، أن زيارة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، إلى الإقليم كانت مناسبة في وقت مناسب جدا لكلا الطرفين، مبينا أن رئيس الوزراء القادم يجب ان يحظى بالمقبولية من قبل الجميع، وأن يلتزم بالدستور حتى لا تتكرر الأخطاء نفسها.

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