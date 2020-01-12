2020/01/12 | 15:19 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيون من البصرة يعلنون مقاطعهم لمؤتمر وفد الداخلية احتجاجا على اغتيال زملائهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/12 | 15:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحفيون من البصرة يعلنون مقاطعهم لمؤتمر وفد الداخلية احتجاجا على اغتيال زملائهم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحفيون من البصرة يعلنون مقاطعهم لمؤتمر وفد الداخلية احتجاجا على اغتيال زملائهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).