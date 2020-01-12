إيران: أوقفنا السفير البريطاني كشخص عادي يشارك باحتجاجات ’’غير قانونية’’

2020/01/12 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت إيران، الأحد (12 كانون الثاني 2020)، ملابسات توقيف السفير البريطاني خلال التظاهرات المناهضة ...





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