59 مصاباً من عناصر الشرطة والمتظاهرين جراء المصادمات في واسط

2020/01/12 | 15:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الأحد، بأن حصيلة المصادمات قرب مبنى جامعة واسط ارتفعت إلى 59 مصاباً بينهم 48 عنصراً في الشرطة.وقال المصدر ، إن “حصيلة المصادمات قرب جامعة واسط ارتفعت […]

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