2020/01/12 | 15:28 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق..جمع 54 توقيعا نيابيا لاقامة مؤتمر دولي لدعم السيادة العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/12 | 15:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

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