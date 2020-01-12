الشرطة الاتحادية تبلغ المعتصمين أمام وزارة التعليم بانسحابها وانها غير مسؤولة عن حمايتهم

2020/01/12 | 15:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، ان قوات الشرطة الاتحادية ابلغت المتظاهرين بانسحابها، كونهم غير مكلفين بحمايتهم.وقال المصدر ان “قوات الشرطة الاتحادية تبلغ المعتصمين أمام وزارة التعليم العالي بانسحابها وانها […]

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