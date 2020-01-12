نائب عن صادقون يدعو إلى وقفة ’’حكومية واجتماعية’’ لإنهاء الاعتداء على الجامعات والمدارس

2020/01/12 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغداد

دعا النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي، الأحد (12 كانون الثاني 2020)، إلى وقفة ’’ حكومية واجتماعية’’ جادة لإنهاء الاعتداء على الجامعات والمدارس.

وقال العبودي في تغريدة له على منصته "تويتر" إن "الاعتداء على الجامعات والمدارس وإجبار الطلبة على الإضراب يتطلب وقفة جادة".

وبين أن "هذه الوقفة ليست من الحكومة فقط إنما من كل فعاليات المجتمع لأن ذلك يسيء إلى المتظاهرين السلميين وإلى بلدنا".

وأوضح أحد طلبة جامعة محافظة واسط، في وقت سابق من اليوم، أسباب حرق اجزاء من بوابة جامعة واسط، بالتزامن مع انطلاق احتجاجات قرب الجامعة.

وقال الطالب، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ (بغداد اليوم) إنه "في كل أسبوع يخرج طلبة الجامعة بمسيرة طلابية من بوابة الجامعة إلى ساحة الاعتصام للمشاركة في التظاهرات الموجودة في واسط".

وأضاف أن "الطلبة تفاجئوا في صباح اليوم الأحد، بأن الجامعة تم فتحها من قبل بعض الأساتذة المتحزبون، حسب قوله، مع نزول عدد من قوات مكافحة الشغب، حيث قاموا بقطع قرب بوابة الجامعة (نصب القلم) ومنعوا الطلاب من الوصول إلى بوابة الجامعة للانطلاق بمسيرتهم".

ولفت الطالب في جامعة واسط إلى أن "الطلبة المتفاجئون بقوات الشغب، طالبوا من تلك القوات بإفساح المجال لهم للانطلاق بمسيرتهم، فمنعتهم القوة من ذلك".

وبين أن " على أثر ذلك المنع، حدث تزايد كبير في أعداد الطلبة قرب المكان، وحدث شد وجدل نتيجة هذه الحركة، واستخدام الهروات من قبل الشغب، فيما قام عدد من المتظاهرين اللذين وصلوا للمكان الحجارة، مما أدى إلى تصعيد الوضع".

وتابع، أن "ما حدث اليوم، يتحمله الأساتذة المتحزبون، ومن أمر بإنزال قوات الشغب، وأعطاها أمراً يمنع وصول المسيرة إلى مكان انطلاقتها المعتاد".

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وقال صروط فيث حد

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