2020/01/12 | 16:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روحاني: اتخذنا اليوم قرارات مهمة لتوسيع العلاقات مع قطر.. وآل ثاني يدعوه لزيارة الدوحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/12 | 16:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: اتخذنا اليوم قرارات مهمة لتوسيع العلاقات مع قطر.. وآل ثاني يدعوه لزيارة الدوحة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: اتخذنا اليوم قرارات مهمة لتوسيع العلاقات مع قطر.. وآل ثاني يدعوه لزيارة الدوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).