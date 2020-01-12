سلامي: كنت أفضل الموت مع ركاب الطائرة الأوكرانية على أن أحرج أمام الشعب

2020/01/12 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال قائد‌ الحرس الثوري حسين سلامي، إنه كان يفضل الموت مع ركاب الطائرة الأوكرانية على أن يكون محرجا أمام الشعب الإيراني.

وذكرت وسائل اعلام إيرانية أن حسين سلامي عقد اجتماعا ناقش المشكلات التي أدت الى سقوط الطائرة الأوكرانية، لافتة الى انه قدم تقريرا حول الاحداث الأخيرة في إيران والتي ساهمت بسقوط الطائرة، فيما قام بتكليف لجنة الأمن القومي في البرلمان بدراسة الحادث والتحقيق في أسبابه وكيفية الحيلولة دون وقوع مثل هذه الأحداث مستقبلا.

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