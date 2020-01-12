مسرور بارزاني يستجيب لاستغاثة ناجِ وحيد من أسرة قضت بـ

2020/01/12 | 16:14 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصاب كامل عبد القادر نشر مؤخراً تدوينة على موقع فيسبوك التمس فيها من رئيس حكومة الإقليم تغطية مصاريف علاجه – صورة ارشيفية

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