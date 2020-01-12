مفوضية حقوق الانسان: 52 مصاباً بين صفوف المتظاهرين والقوات في واسط وكربلاء

2020/01/12 | 16:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، سقوط 52 مصاباً بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة صدامات بين الجانبين في محافظتي واسط وكربلاء.وقالت المفوضية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إنها "نأسف لتصاعد الاحتجاجات في محافظتي واسط وكربلاء وسقوط اصابات بين المتظاهرين والقوات الامنية".ووثقت المفوضية "سقوط ٤٦ مصاباً قرب جامعة واسط و٦ مصابين في ساحة زيد بمدينة كربلاء من المتظاهرين والقوات الامنية بسبب التصادمات بين الجانبين".

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