القبض على مجرمان يحاولان استدراج طفل لاغتصابه بواسطة [البوبجي] في الناصرية

2020/01/12 | 16:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]ألقت قوة أمنية، القبض على متهمين حاولا استدراج صبي بهدف الاغتصاب خلال مراسلة في احد تطبيقات الالعاب الكترونية في قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار.

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