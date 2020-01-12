نصر الله: سليماني طلب من حزب الله دعماً للعراق بأيامه الاولى بالحرب على داعش

2020/01/12 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكد امين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله ، الاحد 12-1-2020، ان قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني طلب من حزب الله دعماً للعراق بأيامه الاولى بالحرب على داعش.

وقال نصر الله بكلمته الخاصة بمرور اسبوع على حادثة اغتيال سليماني ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ان " سليماني لم يوجه اوامر لحزب الله ولم يطلب اي اشياء تخص ايران بل قام بطلب دعم حزب الله للعراق في ايامه الاولى بالحرب على داعش صيف عام 2014".

يتبع .......

بغداد اليوم - متابعة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال " الأميركية ، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تتجه لتقويض اقتصاد العراق، في حال مضى في تنفيذ قرار برلمانه المطالب بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية الضربة الأخيرة قرب مطار بغداد.

بغداد اليوم -بغداد

دعا النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي، الأحد (12 كانون الثاني 2020)، إلى وقفة ’’ حكومية واجتماعية’’ جادة لإنهاء الاعتداء على الجامعات والمدارس.

وقال العبودي في تغريدة له على منصته "تويتر" إن

بغداد اليوم- بغداد

وجه مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، الأحد (12 كانون الثاني 2020) اعماماً إلى جميع الوزارات والمحافظات بشأن تنفيذ الاتفاقية العراقية- الصينية.

وذكرت وثيقة صادرة من مكتب عبد المهدي حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن &q

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