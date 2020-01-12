من جديد.. الأجواء العراقية تنتعش بالطيران المدني إثر مقاطعة أوروبية لأجواء إيران

2020/01/12 | 16:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون ومهندسون مختصون، اليوم الاحد، صورة تظهر انتعاش الاجواء العراقية مرة اخرى و تجنب بعض الشركات المسارات في الأجواء الإيرانية”.وبحسب المختصين فان ذلك “يولد اهمية كبرى لسماء العراق بمعدل ٥٥٠ طائرة باليوم و الأجور عن المرور ٤٥٠ دولار للطائرة الواحدة اي ما يقارب ١٠٠ مليون دولار بالسنة “.واعلنت شركات طيران اوروبية امس […]

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