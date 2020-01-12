بالصور.. تدريبات المنتخب الوطني للشراع والألعاب المائية في نهر دجلة وسط بغداد

2020/01/12 | 16:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، صوراً تظهر تدريبات المنتخب الوطني للشراع والألعاب المائية على ضفاف نهر دجلة في بغداد.

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