شبكة الإعلام العراقي تُطلق حملة وطنية لدعم الصناعة المحلية

2020/01/12 | 16:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شبكة الإعلام العراقي، الحملة الوطنية العليا لدعم الصناعة العراقية.

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