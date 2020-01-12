الأب يلتحق بالشهيد.. الإعلان عن وفاة والد عثمان العبيدي في بغداد

2020/01/12 | 16:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم الأحد، والد الشهيد عثمان العبيدي، الشاب الذي أنقذ حياة ٧ أشخاص من الغرق، واستشهد وهو يحاول انقاذ المزيد أثناء حادثة جسر الأئمة التي أودت بحياة نحو ١٥٠٠ مواطن عام ٢٠٠٥.الصورة الأولى للوالد واقفاً أمام نصب ولده الشهيد..

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