2020/01/12 | 16:44 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على حزام ناسف وصاروخ ومتفجرات قرب جامع النوري في الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/12 | 16:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العثور على حزام ناسف وصاروخ ومتفجرات قرب جامع النوري في الموصل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العثور على حزام ناسف وصاروخ ومتفجرات قرب جامع النوري في الموصل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).