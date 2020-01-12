2020/01/12 | 16:44 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى العاصمة السعودية الرياض، في أولى محطات الجولة الخليجية، التي ستستمر 5 أيام بهدف المساعدة على تحقيق الاس...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("شينزو آبي" في "الرياض"
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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