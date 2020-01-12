"شينزو آبي" في "الرياض"

2020/01/12 | 16:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ إلى العاصمة ​السعودية​ ​الرياض​، في أولى محطات الجولة الخليجية، التي ستستمر 5 أيام بهدف المساعدة على تحقيق الاس...

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