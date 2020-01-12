سهيل قبلان - طالما تواصل الالم الفلسطيني والفرح الاحتلالي لن ينجز السلام!

2020/01/12 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان تجري المباريات في مختلف المجالات الانسانية التي يثبت فيها كل مشارك قدراته ومؤهلاته وابداعاته ولكن حكام اسرائيل يصرون على التنافس فيما بينهم في من سيقتل اكثر من الفلسطينيين ومن سيهدم البيوت اكثر في المناطق المحتلة وفي المدن والقرى العربية في اسرائيل وتنادي الارض على حكام اسرائيل سائلة: ما عندكم اليوم؟ ويجيبون بمباهاة واعتزاز: كل شيء ما عدا السلام الحقيقي والسعي لانجازه وحب الجيران وتنادي الحياه......

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