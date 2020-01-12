القبض على شخصين حاولا استدراج صبي لاغتصابه في ذي قار

2020/01/12 | 16:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

اعلنت شرطة ذي قار، الوم الاحد، عن القبض على شخصين حاولا استدراج صبي بهدف اغتصابه بقضاء الرفاعي.

وقال اعلام الشرطة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "تقدم احد المواطنين الى مركز شرطة الرفاعي بشكوى يوم السبت الموافق 11 كانون الثاني مدعيا مراسلة ولده البالغ من العمر عشرة اعوام من قبل اشخاص عن طريق لعبة البوبجي محاولين استدراجه خارج المنزل".

واضاف "على الفور وبناء على توجيهات قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي ريسان كاصد الابراهيمي وبإشراف مدير قسم شرطة الرفاعي العميد حاتم شمخي جبر وضابط المركز تم تشكيل فريق عمل وتم التواصل مع المتهمين واستدراجهم وحال وصولهم تم القبض على المتهمين".

وبين ان "المتهمين هما ( س .



م .



ح ) البالغ من العمر 20 عاما و( ك .



أ .



ع ) البالغ من العمر 20 عاما ايضا، من سكنة قضاء قلعة سكر يستقلان دراجة نارية وضبط اجهزة موبايل عدد ( 2 ) تحتويان على نصوص المحادثات وبحوزتهما الة جارحة".

ولفت الى انه "من خلال التحقيق دونت اقوالهما بالاعتراف قضائيا بمحاولة استدراج الصبي بهدف اغتصابه وقرر قاضي التحقيق توقيفهما استنادا لإحكام المادة 396 من قانون العقوبات العراقي".

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