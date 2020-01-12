وصول وكيل الداخلية لشؤون الشرطة الى البصرة للتحقيق باغتيال الصحفيين عبد الصمد وغالي

2020/01/12 | 16:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن وصول وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الى البصرة للتحقيق بمقتل الصحفيين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود وصل الى محافظة البصرة مترأسا لجنة تحقيقية عالية المستوى للكشف عن حادث استشهاد الصحفيين الذين اغتيلا في المحافظة".

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