ارتفاع حصيلة المصابين بأحداث جامعة واسط الى 60 شخصاً

2020/01/12 | 16:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد شهود عيان ومصادر طبية في محافظة واسط، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة المصابين في الأحداث التي وقعت أمام جامعة واسط إلى 60 مصاباً من المتظاهرين والقوات الأمنية.وقال شهود العيان لـ"كلكامش برس" إن "عدد المصابين في الأحداث التي شهدتها جامعة واسط تجاوز الخمسين مصاباً أغلبهم من المتظاهرين، وبعضهم إصاباتهم خطرة".فيما أكدت المصادر الطبية أن "عدد المصابين بلغ 60 مصاباً معظمهم من المتظاهرين".وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، إصابة ٤٦ شخصاً من المتظاهرين والقوات الأمنية في الأحداث التي شهدتها جامعة واسط.وندد متظاهرو محافظة واسط، في تصريحات لـ"كلكامش برس"، بقيام مجموعة "لا تمت للمتظاهرين بصلة " بإحراق بوابة جامعة واسط، داعين الاجهزة الامنية الى كشف الجناة عبر اللجوء الى كاميرات المراقبة ومحاسبتهم على ما اقترفوه.وقالوا إن "احراق بوابة الجامعة مدبر ولا يمكن ان نقوم بإاحراق صرحنا العلمي"، مضيفين "تظاهرنا سلميا لكن القوات الامنية لجأت الى العنف وسعت الى استفزازنا وتمسكنا بسلميتنا باستثناء عدد من الغاضبين قاموا بالقاء الحجارة على قوات الشغب".فيما اتهم اخرون الاحزاب بتدبير حرق بوابة الجامعة، واكدوا ان "هذه الافعال معروفة التوجه والجهات التي تنفذها..لا يمكن ان نحرق صرحنا العلمي.هذه جامعتنا ولها الفضل بتخريج اساتذة وكفاءات واسطية ونطالب باللجوء الى كاميرات المراقبة واعتقال المنفذين ومحاسبتهم وفق القانون".

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