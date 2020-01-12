تشافي يرجئ قيادة برشلونة الى الموسم المقبل

2020/01/12 | 16:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأصبح هناك غموض كبير حول إمكانية تدريب تشافي هيرنانديز، للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في حالة إقالة، إرنستو فالفيردي، من منصب المدير الفني في الوقت الحالي.وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أن تشافي يميل للموافقة على تدريب برشلونة، ولكنه يفضل الاستمرار مع السد القطري حتى حزيران المقبل، ويبدأ مهمته في "كامب نو" في تموز.وتابعت الصحيفة أن المفاوضات بين إدارة برشلونة وتشافي تأتي من خلال المندوبين المتواجدين في قطر، إريك أبيدال وأوسكار جراو، حتى يحصلان على توقيعه كضمان على وفاءه بتدريب الفريق بالصيف المقبلبينما أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن تشافي لن يوقع على عقود رسمية لتدريب برشلونة في الوقت الحالي، ويريد الانتظار حتى يرى ماذا سيحدث بين إدارة النادي والمدرب الحالي، إرنستو فالفيردي، الذي يحترمه كثيرًا.وقالت إن فالفيردي لم يتم إبلاغه بأي قرار من قبل إدارة برشلونة، ولا توجد نية لإقالته في الوقت الحالي، وبالتالي، وأعد برنامجًا لجميع اللاعبين فور عودتهم إلى التدريب غدًا، الأثنين، استعداداً لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني.في حين أكدت إذاعة "راك 1" الكتالونية أن تشافي قد رفض عرض برشلونة لتدريب الفريق في الوقت الحالي، وأبلغ الإدارة أنه ليس بالوقت المناسب وبالتالي سيعود الثنائي إريك أبيدال وأوسكار جراو إلى مقر النادي اليوم الأحد.

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