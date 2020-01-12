ترامب يغرد مجددا حول ايران

2020/01/12 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

خاطب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، اليوم الأحد، قادة إيران، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "إلى قادة إيران، لا تقتلوا أصحابكم، لقد تم قتل أو سجن الآلاف من قبلكم، والعالم يراقب".

وأضاف: "الأهم من ذلك ، الولايات المتحدة الأمريكية تراقب، أعيدوا تشغيل الإنترنت ودعوا المراسلين يتجولون بحرية! توقفوا عن قتل شعبكم الإيراني العظيم!".

وأكد ترامب، في تغريدة نشرها باللغة الفارسية، أمس السبت، أنه وإدارته سيواصلان دعم المحتجين في إيران ضد سلطات البلاد، مشيرا إلى أن "شجاعتهم ملهِمة".

وقال ترامب، في التغريدة التي نشرها تعقيبا على اندلاع احتجاجات جديدة في إيران السبت، بعد كارثة إسقاط طائرة ركاب أوكرانية قرب طهران يوم 8 يناير: "للشعب الإيراني الباسل الذي عانى لفترة طويلة، أؤيدكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي ستواصل دعمكم".

وأضاف: "نتابع عن كثب احتجاجاتكم.



إن شجاعتكم ملهمة".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الأحد، عن التقويم الجامعي الجديد للجامعات التي تم تعطيل الدوام فيها إثر التظاهرات.

وذكرت التعليم العالي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسحة منه، أن "هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والب

بغداد اليوم-بغداد

رأى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الأحد (12 كانون الثاني 2020) أن على جميع شعوب المنطقة أن تشكر الحشد الشعبي لأنه دافع عن الجميع بحربه ضد تنظيم داعش.

وقال نصر الله بكلمته الخاصة بمرور اسبوع على حادثة اغتي

بغداد اليوم - متابعة

أكد امين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله ، الاحد 12-1-2020، ان قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني طلب من حزب الله دعماً للعراق بأيامه الاولى بالحرب على داعش.

وقال نصر الله بكلمته الخاصة بمرور اسبوع على حادثة اغتي

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