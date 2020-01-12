المالية النيابية: موازنة 2020 تتضمن صرف آخر دفعة من ديون الكويت

2020/01/12 | 17:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو اللجنة المالية النيابية حنين قدو، اليوم الاحد، أن موازنة هذا العام ستتضمن صرف آخر دفعة من الديون المترتبة بذمة الحكومة العراقية للكويت والبالغة 2 مليار دولار.

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