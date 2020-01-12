حزن العراقي.. عبد الحميد الصائح

2020/01/12 | 17:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الإعلامي والأكاديمي الدكتور عبد الحميد الصائح: ما أعظم حزنَ العراقي ، وما اسوأ شكواه ، الحزن عميق ولامع ومنتج ومهيب ، والشكوى مذلة وضيعة .لا بارك الله بكل من جعل العراقي يشكو ظلما او يطلب حاجة او يواجه مصيراً يحط من كرامته ، لابارك الله به مهما كان حجمُ ثوبه ، وسعة ظهره […]

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