بسبب صورتها مع زوجها.. مي حلمي ترد على متابعة حذرتها من الحسد

2020/01/12 | 17:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الإعلامية مي حلمي على حسابها بإنستغرام صورة لها مع زوجها الفنان محمد رشاد تستعيد بها ذكريات شهر العسل الذي قضياه في مدينة دبي بدولة الإمارات.‏

وعلقت مي على الصورة بقولها: “غالية على قلبي الصورة دي واليوم ده”، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرًا من الجمهور الذي أبدى ‏إعجابه في التعليقات.‏

كتبت إحدى المتابعات قائلة: “هتتحسدي” لترد على التعليق قائلة: “أكتر من كده، بهزر أكيد كله ‏مكتوب مش لازم نبين للناس الكآبة والحزن بس، زي ما في لحظات وحشة في لحظات حلوة، بيعدي الوحش عشان نفتكر يوم زي ده ‏حلو”.‏

كما أوضحت مي حلمي خلال التعليقات أنها تعتبر هذا اليوم مميزاً لأنه كان مفاجأة من زوجها المطرب محمد رشاد، حيث

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