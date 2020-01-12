2020/01/12 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان تنهمل الدموع مدرارةتعانق الترابوالشمس والهواءوضربة المعولوكل ضربةمن معول الفلاح للتراب قبلةفتكثر الثمارلكنها ليست لكل الناسوانماللقادرين ابتياعهاللمتخمين الاثرياءيفيض في الربيع والصيف الندىيلثم أوراق الشجريعانق الغصونوالورد والسنابلوسائر النباتيرطب النسيميبلل الثي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سهيل قبلان - تبكي الغيوم في الشتاء) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سهيل قبلان - تبكي الغيوم في الشتاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).