نصر الله يلمح إلى “رد قريب للمقاومة العراقية” ردا على اغتيال المهندس

2020/01/12 | 17:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمح امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، اليوم الاحد، إلى “رد قريب لفصائل المقاومة العراقية” رداً على اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، فيما اشار […]

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