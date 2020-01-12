فيلم “تورن” يفوز بجائزة جديدة من امريكا اللاتينية

2020/01/12 | 18:00 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ كولونيا اعلن المخرج نوزاد شيخاني عن اختيار فيلمه “تورن” كأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان سانتياغو للفيلم المستقل في تشيلي.حيث قال المخرج شيخاني في حديث ل”ايزيدي 24″ انه، في ختام مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان جوائز سانتياغو للفيلم المستقل في العاصمة التشيلية سانتياغو اعلن عن فوز تورن بجائزة أفضل فيلم …

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