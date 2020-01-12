مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنغادر العراق وفقا لاتفاقنا مع بغداد

2020/01/12 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الأحد (12 كانون الثاني 2020) عن موقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد حادثة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، فيما اكدت صحة ما ذكره رئيس الوزراء العراق

بغداد اليوم - متابعة

قال امين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله ، الاحد 12-1-2020 ، ان اقليم كردستان مدين لقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني كونه ساهم بدفع خطر داعش عن اربيل .

وبين نصر الله في كلمة له بمناسبة ذكرى أسبوع شهداء محور المق

بغداد اليوم-متابعة

رأى الأمين العام، لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الأحد (12 كانون الثاني، 2020) أن العراق هو المعني الأول بعد إيران بالرد على اغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس، بالحرس الثوري، قاسم سلي

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