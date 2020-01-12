2020/01/12 | 18:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايسكلات التحرير نظمت مجموعة من المتظاهرين فعالية وسط ساحة التحرير ببغداد تحت عنوان (بايسكلات التحرير) للتعبير عن سلميتهم واصرارهم على تحقيق مطالبهم المشروعة. عدسة – علي دب دب

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