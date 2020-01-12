2020/01/12 | 18:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العريان يهتم بتوأميه من أصالة القاهرة – الزمان بعد أيام على إنفصاله عن الفنانة السورية أصالة حرص المخرج طارق العريان التأكيد على إهتمامه بتوأمهما آدم وعلي، عبر صورة له معهما نشرها عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أثناء تواجده معهما في أحدى الفعاليات الخاصة بالأطفال.وعلّق العريان على الصورة وفقا لموقع الفن، قائلاً […]

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