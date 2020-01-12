2020/01/12 | 18:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حبس متوحّش جنسي مدى الحياة لإغتصابه 136 ضحية لندن – الزمان صدر في بريطانيا حكم بسجن رجل مدى الحياة بعد إدانته بارتكاب 159 مخالفة جنسية، بينها 136 حالة اغتصاب.وقد أدين رينهارد سيناغا باستدراج 48 رجلا من أمام ملاه ليلية بمدينة مانشستر إلى بيته، حيث قام بتخديرهم والاعتداء عليهم، وتصوير الفعل.وتقول الشرطة (إن لديها أدلة على […]

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