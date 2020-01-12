الزراعة النيابية: المساحات المزروعة تسد حاجة السوق المحلية

2020/01/12 | 18:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، اليوم الأحد، أن المساحات المزروعة في المحافظات تسد حاجة الأسواق المحلية من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية.

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