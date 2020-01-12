برلماني عراقي يرجح حسم مرشح رئاسة الوزراء في هذا الموعد

2020/01/12 | 18:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح النائب عن تحالف سائرون في العراق صباح العكيلي، الاحد، ان يتم حسم اسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء قبل بدء العطلة التشريعية للبرلمان، فيما شدد على اهمي...

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