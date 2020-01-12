2020/01/12 | 18:20 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الحسين شعبان أخيراً وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على «قانون قيصر» القاضي بإنزال عقوبات شديدة بسوريا ، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن القانون يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر في 18 ديسمبر(كانون الأول) 2015 الهادف إلى تحقيق عملية الانتقال السياسي وإنهاء النزاع في سوريا، وقد أُدرج هذا القانون كجزء من «قانون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانون قيصر – الأمريكي-) نشر أولاً على موقع (الزوراء) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانون قيصر – الأمريكي-) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزوراء).