مخاطر تشويه التاريخ العثماني بالازمات السياسية الطارئة

2020/01/12 | 18:20 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.عبدالله الأشعل الخلافات السياسية طارئة تنتهي بزوال الأشخاص أو سبب الخلاف ولكن التاريخ لايجوز أن يكون متنفسا وطريقا جانبيا لتفريغ الغضب السياسي .والعداء للدولة العثمانية في مصر المعاصرة بعد 1952 سببه مفهوم وهو الترويج للحكم “الوطني” الذي حل محل الأسرة العلوية التي ألصقت بها كل الخطايا كما أن كل محارب للإسلام في مصر […]

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