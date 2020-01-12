من ضحايا مشاكل الشرق الأوسط

2020/01/12 | 18:20 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد القشطيني طويلة هي قائمة ضحايا اللوبي الصهيوني.ولكن من أعجبها وأقلها معرفة بين الناس شخصية هربرت نورمان، السفير الكندي لدى مصر حتى عام 1957.كان قد ولد لأبوين مبشرين ودرس الثقافة اليابانية في جامعة كولومبيا ثم اشتغل في السفارة الكندية في طوكيو.أعطاه ذلك اهتماماً بالشؤون الخارجية، ولا سيما الشؤون الآسيوية.أظهرت كندا بعد […]

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