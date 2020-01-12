بالصور .. تحت قيادة عراقية .. نسور سوريا تقصي اليابان من كأس اسيا

2020/01/12 | 18:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةخطف منتخب سوريا الفوز في الوقت القاتل عندما تغلب على اليابان 2-1 اليوم الأحد على ستاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.وسجل عبد الرحمن بركات (9 من ركلة جزاء) وعلاء الدين دالي (88) هدفي سوريا، في حين أحرز يوكي سوما (30) هدف اليابان.وقاد المباراة الحكم العراقي الدولي علي صباح ، وادارها بشكل متميز .وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضاً تعادل السعودية مع قطر 0-0 على ذات الملعبوتصدرت سوريا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام السعودية، مقابل نقطتين لقطر، في حين بقي رصيد اليابان خالياً من النقاط.

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