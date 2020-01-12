قرارات مرتقبة للبرلمان العربي لنصرة المتظاهرين في العراق

2020/01/12 | 18:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةيعقد البرلمان العربي برئاسة مشعل بن فهم السلمي، جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع يوم الأربعاء المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، ومن المقرر أن تناقش الجلسة المقبلة تطورات الأوضاع المستجدة في العراق.ووفق تقارير صحفية اطلعت عليها "كلكامش برس" اليوم الاحد، فإن البرلمان العربي سيناقش في الجلسة المقبلة تطورات الأوضاع المستجدة في العراق، في ظل تزايد أعداد المخطوفين والمقتولين من المتظاهرين السلميين ووصول عدد المصابين منهم إلى ما يقارب الـ20 ألف جريح.واضافت تلك التقارير، أن البرلمان العربي سيصدر قراراً بشأن الاحداث في العراق وتصاعد حدة الاغتيالات ضد المتظاهرين السلميين. وافادت بأن البرلمان العربي سيصدر عن الجلسة المقبلة عدداً من القوانين العربية الموحدة والوثائق والرؤي البرلمانية الهامة التي ستناقش في لجان البرلمان وترفع للجلسة العامة للاعتماد، وعلى رأسها وثيقة الأمن المائي العربي، ووثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، والقانون العربي الموحد لحفظ الآثار العربية وحمايتها وقانون النقل في العالم العربي، كما ستصدر رؤية البرلمان لتفعيل السوق العربية المشتركة ورؤية البرلمان للربط الكهربائي العربي.

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