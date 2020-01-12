آخر وساوس السلطة الشيطانية.. جمال الكربولي

2020/01/12 | 18:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب رئيس حزب الحل جمال الكربولي: آخر الوساوس الشيطانية التي تفتقت عن عقل السلطة المريض فكرة دموية لقتل روح التظاهرات المتمثل بالقنوات الوطنية ومراسليها المتواجدين بالميدان..الاحزاب المتنفذة لم تفهم بعد أن الاعلام المهني لا يقوم سوى بنقل ما يجري ليطلع العالم على الحقيقة، ليعرف من الظالم ومن المظلوم ..المهوسون بالسلطة من الأحزاب الغاشمة […]

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