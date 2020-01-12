بعد أحداث اليوم: حملة في واسط تعيد جامعة المحافظة إلى سابق عهدها.. (صور)

2020/01/12 | 18:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بادر العشرات من متظاهري محافظة واسط، اليوم الأحد، الى اطلاق حملة لتنظيف الجامعة التي شهدت اليوم احداث تخريب مدانة قام بها عدد من الملثمين اسفرت عن حرق بوابة الجامعة الرئيسية واعمال عنف انتهت باصابة ما يقارب 60 شخصاً بينهم رجال أمن.

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