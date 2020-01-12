2020/01/12 | 18:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، مع لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة السيد عباس عليوي ، الواقع الرياضي في العراق والسبل الكفيلة لتذليل المشاكل التي تواجه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يوجه بإدراج قانوني الأندية والإتحادات الرياضية في جدول اعمال جلسة الغد) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يوجه بإدراج قانوني الأندية والإتحادات الرياضية في جدول اعمال جلسة الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).