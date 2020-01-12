العبودي: الاعتداءات على الجامعات والمدارس تتطلب وقفة حكومية واجتماعية

2020/01/12 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن كتلة صادقون في مجلس النواب نعيم العبودي، الى وقفة حكومية واجتماعية، لإيقاف الاعتداءات في الجامعات والمدارس.

وأكد العبودي في تغريدة على تويتر، تعليقا على ما تشهده بعض الجامعات والمدارس من تدخلات حزبية، أكد ان تلك التدخلات والاعتداءات، وإجبار الطلبة على الإضراب، يتطلب وقفة جادة لا من الحكومة وحدها، بل من جميع فعاليات المجتمع، لما يمثله ذلك من اساءة الى المتظاهرين السلميين والبلاد.

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