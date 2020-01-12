ميثم الجنابي - النبوة في تقاليد الإسلام والكلام(3)

2020/01/12 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي ليست النبوة سوى التجسيد الممكن لمثال الفضائل الإنسانية العليا.مما يعني أيضا ارتباطها بعلل وجودها الطبيعي والتاريخي في الإنسان والكون.لهذا ربط إخوان الصفا ظهور النبوة بعوالم الكون في حركته، والطبيعة في انتعاشها.فعلى الرغم من أنهم أكدوا على معلولية الأشياء والظواهر، وكون الله هو مبدعها وعليتها، إلا أن ظهور النبوة هو النتاج الملازم لوحدة الطبيعي والإنساني في التاريخ، ونتاج العلل القائمة وراء ترتيب......

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