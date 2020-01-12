قائد الحرس الثوري الايراني: كان في النية استهداف قاعدة التاجي لكن موقفنا تغير لهذين السببين

2020/01/12 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الاحد، ان جميع أهداف الضربة الصاروخية الاولى في العراق تحققت وأمريكا لم تستطع صد صواريخنا.

وتابع سلامي خلال تصريحات صحفية، "أردنا أستهداف قاعدة التاجي في العاصمة بغداد، ولكن غيرنا مكان الاستهداف بسبب قربها من بغداد ووجود قوات عراقية فيها".

واكد بالقول "مستعدون بكافة إمكانياتنا للحرب مع أمريكا".

وأشار الى ان "ايران ستعلن خلال أيام قريبة عن انتصار كبير على الولايات المتحدة الامريكية".

ونفذ الحرس الثوري الإيراني، ليلة الأربعاء الماضي، هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل بالعراق، ردا على العملية التي نفذتها الولايات المتحدة، يوم 3 يناير الجاري، قرب مطار بغداد وأسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، ومرافقيهما.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم الصاروخي أدى إلى مقتل 80 جنديا أمريكيا، بينما نفت الولايات المتحدة وجود قتلى بين قواتها، حيث أوضح البنتاغون أن إيران أطلقت 16 صاروخا من 3 مواقع، لكن نظام الإنذار المبكر أتاح تفادي سقوط ضحايا.

بغداد اليوم _ البصرة

كشف مصدر أمني، الاحد 12-1-2020، عن تفاصيل عملية اغتيال الصحفي أحمد عبد الصمد، ومرافقه المصور صفاء غالي، في شارع النادي الاثوري، قرب قيادة شرطة محافظة البصرة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "جريمة أغ

بغداد اليوم- بغداد

نفت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاحد، تعيين قائد جديد لشرطة المحافظة، ذي قار خلفا لقائدها الحالي اللواء الحقوقي ريسان كاصد الابراهيمي.

وأكدت المديرية في بيان ان "قائد الشرطة اللواء الحقوقي ريسان كاصد الابراهيمي مست

بغداد اليوم - بغداد

أدلت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الاحد 12-1-2020، بأول تعليق رداً على إيقاف الدعم من قبل التحالف الدولي للعمليات العسكرية في العراق.

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي، لـ"بغداد اليوم"، ان

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